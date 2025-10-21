نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام": سنسلم جثتي رهينتين إسرائيليين مساء الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، نيتها تسليم جثتي رهينتين إسرائيليين تم انتشالهما الثلاثاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع تل أبيب.

وقالت الكتائب في بيان: "ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال اللتين تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة (الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش)".

وإذا تمت عملية التسليم، فستكون حماس قد سلمت 15 جثة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت جثامين 15 فلسطينيا من إسرائيل إلى غزة تنفيذا لاتفاق الهدنة الموقع برعاية الولايات المتحدة، ليبلغ عدد الجثث التي تم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني 165.

وقالت اللجنة في بيان: "سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء نقل جثامين فلسطينيين متوفين إلى السلطات في غزة، وقد أكدت الجهات الطبية المحلية في غزة أن عدد الجثث المستلمة اليوم هو 15.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن تسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا مقابل كل جثة إسرائيلية تتم إعادتها، بدورها، أكدت إسرائيل الاثنين أن حماس سلمت جثة الرهينة الثالث عشر.