إضراب عام يشل ولاية قابس التونسية والأهالي يطالبون بتفكيك وحدات صناعية كيميائية

أحمد جودة - القاهرة - أوصدت المحلات أبوابها وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع ولاية قابس جنوب تونس وشلت الحركة بالمدينة الثلاثاء بسبب إضراب عام يطالب بتفكيك مجمع صناعي ملوث حسب الأهالي.

وتشهد المدينة التي يقطنها 400 ألف نسمة، منذ أسبوعين تحركات احتجاجية تطالب بإغلاق المجمع الكيميائي المتهالك الذي يتهمه السكان بالتسبب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمم لا سيما في صفوف الأطفال.

ويستخدم المجمع الكيميائي التونسي الذي افتتح عام 1972 مواد كيميائية لإنتاج الأسمدة من مادة الفوسفات.

ويحمل السكان المحليون والخبراء، المجمع مسؤولية تواتر موجات من الانبعاثات الغازية السامة في الهواء منذ مطلع سبتمبر.

ودفعت صور ومقاطع فيديو لتلاميذ تم إنقاذهم بعد تعرضهم للإغماء الأربعاء الماضي، آلاف السكان إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر في مشهد غير مسبوق منذ سنوات، وفق ما أفاد به ناشطون.

وخلال الإضراب العام، تجمع محامون يرتدون الزي الأسود وموظفون وسكان من الولاية أمام مقر النقابة المحلية، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وقالت سوسن نويصر العضو في المكتب المحلي لنقابة الاتحاد العام التونسي للشغل لوكالة فرانس برس، "تم تنفيذ الإضراب العام بنسبة 100% إلى هذه اللحظة".

وأوضحت أن المدينة مشلولة وكل شيء مغلق في قابس.. نحن جميعا غاضبون من الوضع البيئي الكارثي في مدينتنا المنكوبة والمهمّشة".

وأشارت إلى أن الإضراب يمثل ردا على الوعود غير المنفذة من السلطة التي لا تفعل شيئا لإنقاذ المدينة.