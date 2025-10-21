نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفاع هانيبال القذافي يتقدم بطلب لإلغاء كفالة الـ11 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت جهة الدفاع عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بطلب إلغاء كفالة الـ11 مليون دولار لاخلاء سبيله أو تخفيضها، وإزالة اسم هانيبال من الممنوعين من السفر.

وقدم دفاع هانيبال القذافي بهذا الطلب أمام المحقق العدلي في قضية تغييب الصدر، وبحسب المعلومات، فإن "هذه الخطوة اتت اعتراضا على ما يعتبره فريق الدفاع إقرارا ضمنيا بأن موكلهم كتم معلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر، وهو ما ينفيه القذافي الابن بشكل قاطع".

كما طلبت جهة الدفاع إلغاء قرار منع السفر خارج لبنان.

وأكدت مصادر أن "الفريق القانوني لا يعارض دفع كفالة الحضور البالغة مليون دولار، بل يعترض تحديدا على كفالة الحقوق الشخصية للمتضررين المفروضة بهذا الشكل".

وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم النائب أشرف ريفي ووفدا يضم منسقة الفريق القانوني لهنيبعل القذافي إيناس حراق، والمحامي الفرنسي الأساسي للقذافي لوران بايون والمحامي شربل خوري.

وقال النائب ريفي بعد اللقاء: "تشرفنا صباح اليوم بلقاء دولة رئيس الحكومة سلام لوضعه في آخر التطورات في قضية هانيبال القذافي هذه القضية الإنسانية التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات بلا عدالة ولا محاكمات ولا إجراءات قانونية.

يذكر أن المحقق العدلي اللبناني قد قرر في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.