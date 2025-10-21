نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى إغراق المدمرة إيلات.. الانتصار الذي غير قواعد الحروب البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرى إغراق المدمرة إيلات.. الانتصار الذي غير قواعد الحروب البحرية

تحل اليوم الذكرى الثامنة والخمسون لواحدة من أبرز صفحات المجد في سجل القوات المسلحة المصرية، وهي ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات» في الـ21 أكتوبر من عام 1967، والتي تعد من أهم العمليات في تاريخ البحرية المصرية والعالمية.

ففي وقت كانت فيه جراح الوطن ما زالت تنزف بعد نكسة يونيو 1967، وبينما ظنّ العدو أن روح المصريين قد انكسرت، كانت هناك قلوب لا تعرف الهزيمة، وعيون تسهر على شاطئ بورسعيد، تترقب لحظة الثأر ورفع الرأس من جديد.