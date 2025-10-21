نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا ليس منزله".. هيلاري كلينتون تتهم ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون التي شغلت قبل سنوات منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، رئيس البلاد الحالي دونالد ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض.

وتأتي انتقادات السيدة كلينتون هذه، على خلفية الأنباء التي تحدثت عن بدء أعمال هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض وذلك لبناء قاعة رقص في مكانه بقيمة 250 مليون دولار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي.

وقالت كلينتون: "هذا ليس منزل (ترامب) ليقوم بتخريبه، بل منزلنا ومنزل مواطنينا، وهو يدمره".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن فرق العمل باشرت بهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص أمر بها الرئيس الأمريكي، على الرغم من وعده بعدم الإضرار بالتصميم الحالي للمبنى.

وبحسب الصحيفة، كان الزعيم الأمريكي قد أكد سابقا، أن عملية البناء لن تؤثر على الهيكل الحالي للمبنى.

وقال ترامب عند توقيعه الأمر المتعلق بذلك في يوليو: "لن يتعارض التعديل مع المبنى الحالي. لن يحدث ذلك. سيكون بجواره، لكنه لن يمسه".