نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رويترز: زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب أفغانستان مساء اليوم الثلاثاء، ولم ترد أخبار حتى الآن عن وقوع قتلى أو ضحايا.

زلزال إيران

وفي سياق متصل، سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، زلزال بقوة 5.35 درجة على مقياس ريختر في وسط إيران صباح اليوم "الثلاثاء".

وذكرت الهيئة في بيان لها أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لها سجلت الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 11:02:33 من صباح اليوم.

كان زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب منطقة "مردهك" جنوبي محافظة كرمان في جنوب إيران أمس الأول (الأحد)، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.