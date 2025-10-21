عاجل- الرئيس السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان ويؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان ويؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

تقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى السيدة ساناي تاكاياشي بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، كأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

وأعرب السيد الرئيس عن تطلّعه للعمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليابان، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، وللمجتمع الدولي بأسره.