العالم اليوم - صادرات اليابان ترتفع للمرة الأولى منذ 5 أشهر بدعم من الصين

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:20 صباحاً - ارتفعت صادرات اليابان للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في سبتمبر، على الرغم من استمرار انخفاض الشحنات للولايات المتحدة حتى بعد خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع اليابانية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

ويضاف هذا الارتفاع في الصادرات إلى سلسلة من البيانات الأخيرة، ومنها مسح "تانكان" للأعمال التجارية الذي أجراه بنك اليابان، والتي تدعم وجهة نظر متزايدة داخل البنك المركزي بأن الاقتصاد يتغلب على تأثير الزيادات السابقة في الرسوم الجمركية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات من حيث القيمة ارتفع 4.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بزيادة 4.6 بالمئة وبعد انخفاض 0.1 بالمئة في أغسطس.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة هوت 13.3 بالمئة في سبتمبر عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما قفزت الصادرات إلى الصين 5.8 بالمئة.

وزادت الواردات 3.3 بالمئة في سبتمبر عنها قبل عام، مقارنة بتوقعات السوق بزيادة 0.6 بالمئة.

ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا 234.6 مليار ين (1.56 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى فائض 22.2 مليار ين.

وأبرمت واشنطن اتفاقا تجاريا رسميا مع طوكيو الشهر الماضي، قضى بفرض رسوم جمركية أساسية 15 بالمئة على جميع الواردات اليابانية تقريبا، انخفاضا من رسوم أولية 27.5 بالمئة على السيارات، و25 بالمئة هددت واشنطن بفرضها على معظم السلع الأخرى.