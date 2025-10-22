نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يحذر حماس: إما القيام بالصواب أو مواجهة نهاية سريعة وعنيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة إلى حركة حماس، مشيرًا إلى أن هناك أملًا في أن تتخذ الحركة القرارات الصحيحة، وفق ما نقلته وكالة "القاهرة الإخبارية".

وأكد ترامب أن عدم القيام بالصواب من قبل حماس سيؤدي إلى نهايتها بشكل سريع وعنيف ووحشي، في تصريح يعكس تشديد الإدارة الأمريكية على موقفها من التصعيد في قطاع غزة والمنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات والتطورات الأخيرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط متابعة دولية للجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع.