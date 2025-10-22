نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل غدًا في زيارة تستغرق 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل غدًا الخميس في زيارة رسمية تستمر لمدة 48 ساعة، وذلك في إطار الجهود الأمريكية لدعم تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الإعلان الرسمي عن الزيارة سيتم في وقت لاحق من اليوم، مشيرةً إلى أن روبيو سيبحث مع القادة الإسرائيليين آليات تنفيذ خطة واشنطن لضمان استمرار التهدئة ومنع تجدد التصعيد في قطاع غزة.

وتأتي زيارة روبيو بعد يوم واحد من زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول سبل تعزيز استقرار اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعّال.

كما سبقت الزيارتين جولة قام بها كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس جاريد كوشنر إلى إسرائيل يوم الاثنين الماضي، في إطار تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة للحفاظ على الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار في غزة بعد تجدد بعض الاشتباكات المحدودة خلال الأيام الأخيرة.