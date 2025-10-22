نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كايا كالاس تؤكد استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم جهود إعادة إعمار غزة والمؤتمر المرتقب بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والمشاركة في المؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر المقبل، مشيدة بالدور المحوري الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع كايا كالاس في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في القضايا السياسية والأمنية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا متزايدًا، وأن مصر تتبنى سياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بعيدًا عن المصالح الضيقة، مؤكدًا أن السنوات الماضية أثبتت نجاح هذا النهج في التعامل مع مختلف الأزمات.

كما استعرض الرئيس جهود مصر في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا تطلع القاهرة إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة الإعمار.

من جانبها، أثنت كايا كالاس على الجهود المصرية الكبيرة التي أسهمت في وقف إطلاق النار ليس فقط في غزة، بل أيضًا في دول أخرى مثل السودان، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر خطة الرئيس ترامب خطوة إيجابية نحو الاستقرار، ويحرص على دعم مسار السلام في الشرق الأوسط.

وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار غزة، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر 2025، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.