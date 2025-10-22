نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي: نشيد بجهود مصر وموقفنا يرتكز على دعم استقرار الدول المصدرة للهجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي ووقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن موقف الاتحاد الأوروبي يرتكز على دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدّرة للهجرة، باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالسيدة كايا كالاس، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات السياسية والأمنية.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تتبنى سياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بعيدًا عن المصالح الضيقة، وهو النهج الذي أثبت نجاحه خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل الجهود المصرية، وفي مقدمتها منع خروج قوارب الهجرة منذ عام 2016، رغم استضافة مصر لنحو عشرة ملايين نازح من دول تعاني من الأزمات.

كما تناول اللقاء جهود مصر في تسوية الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار عبر المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر 2025.

من جانبها، أعربت كايا كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي الكبير للجهود المصرية في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، ليس فقط في غزة، بل أيضًا في السودان وليبيا، مؤكدة أن خطة ترامب تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها في السودان وليبيا وأوكرانيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في دعم إعادة إعمار غزة، والمساهمة الفاعلة في المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه مصر، مشيرة إلى أن استقرار دول المنطقة هو مفتاح الحد من الهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية المستدامة.