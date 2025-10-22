العالم اليوم - لن يخطر على بالك.. شرط غريب لحضور أول عرض لفيلم "بوجونيا"

انتم الان تتابعون خبر لن يخطر على بالك.. شرط غريب لحضور أول عرض لفيلم "بوجونيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - عادة ما يكون دخول قاعة سينما لمشاهدة فيلم من خلال حجز تذكرة بمقابل مادي، لكن الشركة الموزعة لفيلم "بوجونيا" وضعت شرطا مختلفا لمشاهدة العرض المبكر للفيلم، وهو حلاقة الرأس.

فقد أعلنت شركة فوكس فيتشرز موزعة فيلم الخيال العلمي الكوميدي العبثي تحديا للراغبين في حضور العرض المبكر للفيلم الذي تقوم ببطولته الممثلة إيما ستون الحائزة على الأوسكار.

اكتسبت ستون والمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس قاعدة جماهيرية قوية بعد تعاونهما في فيلمي "بور ثنيجز" و"ذا فيفوريت" اللذين رشحا لجائزة الأوسكار.

ومن المقرر عرض "بوجونيا" في دور عرض محددة يوم الجمعة ثم في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم 31 أكتوبر.

تلعب ستون في فيلم "بوجونيا" دور سيدة تدعى ميشيل فولر تعمل مديرة تنفيذية قوية في مجال صناعة الأدوية ويختطفها اثنان من أقاربها ممن يؤمنون نظريات المؤامرة مقتنعان بأنها كائن فضائي لدرجة أنهما يحلقان رأسها.

ومع وجود حلاق في صالة العرض، تقدم معجبون مثل سام شيرمان من لوس أنجلوس ليحلقوا شعرهم من أجل دخول العرض.

وقال شيرمان: "كنت أفكر بالفعل في حلاقة رأسي".

وأضاف "رأيت منشورا عن هذا الأمر وقلت في قراري نفسي هذا مبرر مثالي لأني أريد مشاهدة بوجونيا على أي حال، ويمكنني مشاهدته قبل أسبوعين من موعد عرضه أو ما شابه، ثم أحظى بقصة شعر مجانية وفيلم مجاني. من الصعب رفض ذلك".

ويعتقد ماثيو لوبيز (29 عاما) المنتمي إلى لوس أنجلوس أن استلهام فكرة عرض الفيلم لحليقي الرؤوس من حلاقة رأس ستون كانت فكرة رائعة.

وأضاف: "إنه شعور مثير جدا، الأمر أشبه بالقول: حسنا.. لقد فعلتها.. لقد فعلتها.. يمكنني أن أشعر ببعض الارتباط بالقصة".