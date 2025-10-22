نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استلام 30 جثمانًا جديدًا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استلام 30 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم إسرائيل بوساطة منظمة الصليب الأحمر الدولي"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 195 جثمانًا.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل عملها في التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء.

وأوضحت أن بعض الجثامين التي تم استلامها تحمل آثار تنكيل واضحة، منها علامات للضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، ما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.

وقالت الوزارة إنه جرى حتى الآن التعرف على هوية 57 شهيدا من قبل ذويهم.

وأضافت أنه تم اليوم مواراة جثامين 54 شهيدا ممن لم يتم التعرف عليهم حتى الآن في المقبرة المخصصة لذلك في المحافظة الوسطى، مؤكدة استمرار الجهود لتحديد هوية بقية الشهداء وتسليمهم إلى أسرهم بما يليق بتضحياتهم.