نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري لمندوب إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه "مخز".

وقال دانون، في تصريحاته للصحفيين: "قرار المحكمة مخز".

وأضاف: "إنهم يتهمون إسرائيل بعدم التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وعليهم أن يلوموا أنفسهم.. لقد أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، معربا عن أمله في أن تلتزم به إسرائيل.

وقالت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا ومقرها لاهاي اليوم إن "إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما في ذلك الأونروا".

وأكدت محكمة العدل الدولية اليوم أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تثبت انتهاك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمبدأ الحياد أو ممارستها لأي شكل من أشكال التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشارت المحكمة إلى أنه "في ظل الظروف الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، لا يمكن لأي جهة أخرى أن تؤدي الدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الإغاثة والخدمات الأساسية للفلسطينيين".

وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة قانونا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وبالسماح الكامل لجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

كما أوضحت المحكمة أن إسرائيل لم تقدم ما يثبت صحة مزاعمها بشأن انتماء عدد كبير من موظفي الأونروا لحركة حماس، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا يمكن أن تبرر تعطيل عمل الوكالة أو استهدافها.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن "استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن على إسرائيل التوقف فورا عن أي ممارسات تؤدي إلى حرمان المدنيين من الغذاء أو المساعدات الأساسية.