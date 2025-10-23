نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ ترمب لمجلة تايم الأمريكية: ضم الضفة الغربية لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية "لن ترى النور"، مشددًا على أن هذا الأمر كان خطًا أحمر وضعه بنفسه خلال ولايته الأولى، التزامًا بتعهداته للدول العربية. وقال ترمب في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية إن الضم كان سيؤدي إلى "انهيار كامل في العلاقات بين واشنطن والعواصم العربية"، موضحًا أنه أبلغ القادة الإسرائيليين آنذاك بأن أي خطوة من هذا النوع ستفقد إسرائيل دعم الولايات المتحدة.

وأضاف ترمب أن التفاهم مع الدول العربية حول منع الضم ساهم في فتح الطريق أمام اتفاقات التطبيع التي شهدتها المنطقة خلال عام 2020، لافتًا إلى أن ذلك كان جزءًا من "الصفقة الكبرى للسلام" التي سعى إلى ترسيخها في الشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق بالأوضاع في غزة، قال ترمب إن حركة حماس "ستتعرض للإبادة" إذا لم تلتزم بما سماه "اتفاق غزة"، مؤكدًا أنه يتحدث بجدية تامة. وأضاف أن الوقت قد حان "لإنهاء المشكلات المزمنة في غزة وإيران والمضي نحو صفقات جديدة تعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن إدارته أنجزت ما وصفها بـ "صفقة الرهائن العظمى"، والتي شملت استعادة جميع الرهائن من دون خسائر، معتبرًا أنها واحدة من أبرز إنجازاته في السياسة الخارجية.

وكشف ترمب أنه تدخل شخصيًا لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مواصلة العمليات العسكرية في غزة، موضحًا أن العالم كان يعارض استمرار الحرب، وأنه نصح نتنياهو بالاستماع إلى صوت العقل.

وختم حديثه بالقول إن الولايات المتحدة في عهده كانت "تحكم الشرق الأوسط من موقع القوة"، وأن العودة إلى هذا النهج ضرورية لتحقيق سلام دائم، مشددًا على أن الضفة الغربية ستبقى ملفًا مغلقًا ما دام بقي ملتزمًا بوعوده للدول العربية.