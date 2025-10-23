نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين خطوات الاحتلال نحو ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشريعات جديدة تمهد لضم أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، معتبرًا أن تلك الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا ينسف فرص التسوية السلمية ويقوّض أي جهود دولية نحو تحقيق حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن الجامعة العربية تنظر بقلق بالغ إلى هذه التحركات التي تُشجع اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان على المضي قدمًا في مخططاتهم الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض من خلال ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاك

وأضاف رشدي أن التشريعات التي أقرها الكنيست تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون الدولي، داعيًا الدول الأوروبية والغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصارمة إزاء هذه الخطوات الأحادية، وتفعيل سياسات المقاطعة الاقتصادية وفرض العقوبات على الكيانات والشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، باعتبار أن الصمت تجاهها يرسل رسالة خاطئة بأن الضم مقبول أو يمكن التغاضي عنه.

ورحب أبو الغيط، في الوقت ذاته، بالرأي الاستشاري الصادر مؤخرًا عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على مسؤولية سلطات الاحتلال عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح في غزة، وممارسات التهجير القسري التي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة العربية ستواصل تحركها بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، من أجل مواجهة سياسات الاستيطان والضم غير الشرعي، والعمل على مساءلة الاحتلال عن جرائمه أمام العدالة الدولية، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية