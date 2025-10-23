نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | ترمب: بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب: سأتخذ قرارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارًا اليوم بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، أحد أبرز القيادات الفلسطينية المعتقلة منذ سنوات، وذلك في تصريح أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على سؤال وجهته له مجلة "التايم" الأمريكية حول إمكانية أن تطلق إسرائيل سراح البرغوثي، في ظل ما يراه كثيرون أنه الشخصية الفلسطينية الوحيدة القادرة على توحيد الصف الفلسطيني خلف حل الدولتين، خاصة بعد رفض إسرائيل المتكرر الإفراج عنه.

وقال ترامب في تصريحاته: "سأتخذ قراري اليوم بشأن هذه المسألة"، في إشارة إلى مناقشات تجري بين واشنطن وتل أبيب حول مستقبل عدد من الملفات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أنه يحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه يرى أنه من غير المرجح أن يكون الشخص المناسب لقيادة غزة بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات جديدة يجري بحثها لإدارة القطاع.

وأضاف ترامب أن حركة حماس وافقت على نزع سلاحها، محذرًا من أنه سيتدخل شخصيًا إذا لم تلتزم بذلك، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على نية واشنطن لعب دور مباشر في ضمان الاستقرار الأمني في غزة خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية وإقصاء طهران عن التأثير في المنطقة، كان عاملًا حاسمًا في إنهاء حرب غزة، مؤكدًا أن الحد من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط يمثل أولوية رئيسية في سياساته الإقليمية.