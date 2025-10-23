نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ نتنياهو يصدر تعليماته بعدم المضي قدمًا بفرض السيادة على ضم الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجهات المختصة بعدم المضي قدمًا في تنفيذ خطة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية، في خطوة مفاجئة تأتي وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن القرار يأتي في ظل مشاورات مكثفة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، خاصة بعد تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية لوقف أي خطوات أحادية الجانب من شأنها عرقلة جهود التسوية السياسية مع الفلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت سابقًا خططًا لضم أجزاء من الضفة الغربية، ضمن ما عُرف بـ "خطة السيادة"، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، واعتبرته السلطة الفلسطينية نسفًا نهائيًا لأي أفق لحل الدولتين.

ويأتي قرار نتنياهو بالتراجع عن المضي في فرض السيادة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة إطلاق عملية السلام، إضافة إلى تصريحات أمريكية حديثة تؤكد ضرورة تجميد أي خطوات أحادية من الطرفين.