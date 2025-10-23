نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نتنياهو يجمّد مقترحات ضم الضفة الغربية وسط تصريحات ترمب الرافضة للسيادة الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته إلى الائتلاف الحكومي بتجميد أي مقترحات أو مشاريع قوانين تتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو منطقة معاليه أدوميم، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة هآرتس أن نتنياهو أوعز بعدم المضي قدمًا في أي خطوات تشريعية بهذا الشأن، فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار يشمل جميع المبادرات المطروحة داخل الكنيست والمتعلقة بضم أجزاء من الضفة.

تصريحات دولية بشأن مستقبل الضفة الغربية

يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التصريحات الدولية بشأن مستقبل الضفة الغربية، خصوصًا بعد تأكيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن خطط إسرائيل لضم الضفة "لن تحدث"، مشددًا على أن ذلك كان التزامًا شخصيًا منه تجاه الدول العربية خلال فترة رئاسته.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية، أن المضي في مشروع الضم كان سيؤدي إلى "انهيار كامل في العلاقات بين واشنطن والعواصم العربية"، لافتًا إلى أنه أبلغ القادة الإسرائيليين حينها بأن أي خطوة في هذا الاتجاه ستفقدهم دعم الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تفاهمه مع الدول العربية بشأن منع الضم ساهم في تمهيد الطريق أمام اتفاقات التطبيع التي وُقعت عام 2020، والتي وصفها بأنها جزء من "الصفقة الكبرى للسلام في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، شدد ترمب على أن الوضع في غزة يجب أن يُحسم عبر ما سماه "اتفاق غزة"، محذرًا حركة حماس من "الإبادة" إذا لم تلتزم به، مضيفًا أن الوقت قد حان لإنهاء الأزمات في غزة وإيران والمضي نحو استقرار سياسي واقتصادي جديد في المنطقة.

ويرى مراقبون أن تجميد نتنياهو لأي تحرك بشأن الضفة يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وعودة الملف الفلسطيني إلى واجهة الاهتمام الدولي.