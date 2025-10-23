توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في عدة قرى بريف القنيطرة، جنوبي سوريا، منها قرية صيدا الحانوت، التي اقتحمتها للمرة الثانية خلال أسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة للاحتلال مكونة من خمس آليات عسكرية توغلت وسط قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وغادرت لاحقا.
وأفادت بأن قوة أخرى للاحتلال مكونة من أربع سيارات توغلت باتجاه قرية أم عظام، ووصلت إلى أطراف سد المنطرة وقرية العجرف، وصولاً إلى الطريق الواصل بين بلدتي أم باطنة وجبا.
كما أقامت حاجزا على التقاطع المؤدي إلى البلدات والقرى، والذي يتصل بطريق فرعي يؤدي إلى قرية الدوحة وتل كروم جبا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تدين سوريا الاعتداءات، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.
