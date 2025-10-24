نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبعوث بوتين يجري مباحثات مع إدارة ترامب في واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "سي إن إن" بأن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف سيلتقي في واشنطن مسؤولين بإدارة الرئيس دونالد ترامب استمرارا لبحث تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي مبعوث بوتين اليوم.

وأكد مصدر لوكالة "نوفوستي" أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يلتقي ممثلي إدارة ترامب لمواصلة بحث العلاقات الروسية الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" النفطيتين الروسيتين وفروعهما، كما أعلن ترامب تعليق قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست