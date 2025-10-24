نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بلدية إسطنبول المسجون يواجه تهما جديدة بالتجسس والانتماء إلى منظمة إجرامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق جديد مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يقبع في السجن بتهم تشمل التجسس والارتباط بمنظمة إجرامية.

ويشمل التحقيق أيضا تدقيقا في تحويلات مالية يُزعم أنها مرتبطة بهذه المنظمة.

وأوضح المكتب أن التحقيق الجديد يركز على "اتصالات إمام أوغلو مع جهات استخباراتية أجنبية"، فضلا عن "الطابع الاستراتيجي لحملته الانتخابية"، معتبرا أن بعض أنشطته قد تدخل في إطار التجسس لصالح دول خارجية.

وبحسب بيان المدعي العام، فقد تم تحليل مواد رقمية ضُبطت خلال التحقيقات، وتبين أنها تحتوي على صور لجوازات سفر تعود لأشخاص يُزعم أنهم على صلة بإمام أوغلو ومواطنين أجانب.

كما أشار البيان إلى أن المعلومات كانت تُتبادل عبر تطبيقات اتصال مشفرة، وهو ما اعتبره المحققون نشاطا تجسسيًا.

وفي سياق التحقيق نفسه، أُبلغ عن اعتقال مردان يانارداغ، رئيس تحرير قناة TELE1، وتفتيش منزله ومقر عمله، مع بدء إجراءات قانونية ضده بتهمة التجسس. ويُجرى التحقيق بالتعاون بين جهاز الاستخبارات الوطني وشرطة إسطنبول.

كما كشفت نتائج التحقيق عن ادعاءات بتسريب بيانات مستخدمي تطبيقي "إسطنبول سينين" و"إب بي هانم" إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، وعرضها للبيع.

وزُعم أن نحو 3.7 مليون مستخدم تأثروا بهذا التسريب، وأن معلومات خاصة بالناخبين وصناديق الاقتراع نُقلت إلى جهات أجنبية عبر تطبيق "إب بي هانم".

وأسفرت هذه التحقيقات حتى الآن عن اعتقال 15 شخصا يُشتبه في مشاركتهم بتسريب بيانات عبر تطبيق "إسطنبول لك" المخصص للهواتف المحمولة.