العالم اليوم - حين ينام الجسد ويعمل العقل.. دراسة تغير "مفاهيم النوم"

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:28 مساءً - كشفت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون من مؤسسة "Mass General Brigham" باستخدام تقنيات تصوير متقدمة من الجيل الجديد، أن الدماغ عند الدخول في مرحلة النوم يظهر تحولا منسقا في نشاطه.

وأوضحت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "Nature Communications"، أن الدماغ لا "ينطفئ" كليا عندما نغفو، بل يعيد تنظيم نشاطه بشكل منسق. ففي مرحلة النوم العميق المعروفة بـ"النوم غير المصحوب بحركات عين سريعة" (NREM)، تبقى المناطق المسؤولة عن الحركة والإدراك الحسي نشطة وتستمر في استهلاك الطاقة، بينما تهدأ المناطق المرتبطة بالتفكير والذاكرة والخيال وتستخدم طاقة أقل.

وقالت الدكتورة جينغيوان تشن، الباحثة في مركز أثينولا أ. مارتينوس للتصوير الطبي الحيوي بمستشفى ماساتشوستس العام: "تساعدنا هذه النتائج على فهم كيف يبقى الدماغ متجاوبا مع العالم الخارجي حتى أثناء تلاشي الوعي خلال النوم".

وأضافت تشن أن الدراسة تقدم رؤى جديدة حول آليات الأمراض العصبية واضطرابات النوم، بفضل التقنيات المتقدمة التي استخدمها الفريق، ومنها تقنية "EEG-PET-MRI" التي تجمع بين تخطيط الدماغ الكهربائي، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لمتابعة استقلاب الغلوكوز.

وأجرى الباحثون تجاربهم على 23 متطوعا من البالغين الأصحاء خلال فترات نوم قصيرة في النهار. وأظهرت النتائج أن استهلاك الطاقة في الدماغ ينخفض تدريجيا مع تعمّق النوم، بينما يصبح تدفق الدم أكثر ديناميكية، خصوصا في المناطق الحسية التي تظل نشطة. كما لوحظ ازدياد في تدفق السائل الدماغي النخاعي، ما يدعم فرضية أن النوم يلعب دورا أساسيا في تنظيف الدماغ من الفضلات.

وأكد الفريق أن الأبحاث المستقبلية ستُركّز على دراسة مجموعات أكبر وأكثر تنوعا، مع تسجيلات أطول للنوم واستخدام أدوات أكثر دقة لقياس استقلاب الدماغ والتفريق بين مراحله.