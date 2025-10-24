نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تدعو ترامب وكيم إلى اجتماع تاريخي خلال زيارته الآسيوية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشونغ دونغ-يونغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا الأسبوع المقبل، واصفًا الزيارة بأنها "فرصة من السماء" لتحقيق تقدم في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأوضح تشونغ، وهو المسؤول الأول عن ملف العلاقات بين الكوريتين، أن اللقاء المحتمل يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة كوريا الشمالية على الساحة الدولية وتحسين اقتصادها إذا ما أُحرز تقدم في مسار الحوار النووي.

سول ترحب بحذر وتشكك في إمكان اللقاء

ورغم أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ ومسؤولين في سول أبدوا ترحيبهم بأي خطوة تعيد الدبلوماسية إلى مسارها مع بيونغ يانغ، إلا أنهم يشككون في إمكانية عقد اللقاء فعلًا خلال الأسبوع المقبل، نظرًا لضيق الوقت وصعوبة الترتيبات اللوجستية.

زيارة آسيوية مهمة لترامب

ومن المقرر أن يغادر ترامب واشنطن مساء اليوم في جولة آسيوية تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة منذ توليه المنصب في يناير الماضي.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تمهد لاستئناف المفاوضات النووية المجمدة بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ عام 2019، حين التقى ترامب وكيم ثلاث مرات دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

الظروف المحيطة بالزيارة

تأتي الدعوة في وقت أجرت فيه كوريا الشمالية اختبارات على صواريخ فرط صوتية، ما أثار قلق سيول وواشنطن. ويرى تشونغ أن زيارة ترامب تمثل فرصة لتجاوز العقبات البروتوكولية والتحضيرات المعقدة التي عادة ما تؤخر اللقاءات رفيعة المستوى، داعيًا الزعيمين إلى اتخاذ "قرار جريء" نحو السلام.