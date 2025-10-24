نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على خطوات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل لجنة من المستقلين لإدارة قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها عقدت اجتماعًا في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني، واستعادة الوحدة الوطنية.

وطالبت الفصائل باستصدار قرار دولي حول نشر قوات دولية لإدارة القطاع.

وأضافت في بيان لها أن "المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس".

وأكدت "دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين".

وأوضحت أنها اتفقت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع، تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، مشيرة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة دولية، تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.