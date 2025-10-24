نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجلاء 47 مواطنًا روسيًا وعائلاتهم من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، أن روسيا قامت بإجلاء 47 مواطنًا روسيًا وأقاربهم من قطاع غزة.

وقالت زاخاروفا: "في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، ساعد ممثلو الاتحاد الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتعاون مع السفارة الروسية في المملكة الأردنية الهاشمية، في إجلاء 47 مواطنًا روسيًا وأقربائهم من الفلسطينيين (من بينهم 15 روسيا و32 فلسطينيًا) من قطاع غزة."

وأضافت المتحدثة أنه من بينهم 15 قاصرا، وتم إجلاء أحد المواطنين المولود عام 2007 والمصاب بشلل دماغي في إطار الإجلاء الطبي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 50 شخصا هم مواطنون روس وعائلاتهم تمكنوا من مغادرة قطاع غزة عن طريق الأردن إلى روسيا.