نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏"إسرائيل هيوم": إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس لديها ما بين 5-8 جثث أخرى لرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ‏"إسرائيل هيوم"، بأن إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس لديها ما بين 5-8 جثث أخرى لرهائن وأنها تستطيع تسليمها فورًا.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".