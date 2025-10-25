نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام لبنانية: طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد تستهدف سيارة على طريق بلدة "حاروف" قضاء النبطية جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد استهدفت سيارة على طريق بلدة "حاروف" قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".