نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اليونيسف تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوار بيجبيدير، من خطر ضياع جيل كامل من الأطفال في قطاع غزة، في ظل الانهيار الكامل لقطاع التعليم بعد عامين من الحرب المتواصلة.

وقال بيجبيدير في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت، إن "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس في غزة"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم يبدأ انتقال حقيقي لجميع الأطفال في فبراير المقبل، فإن القطاع سيواجه سنة رابعة من الانقطاع التعليمي، ما يعني أننا أمام جيل ضائع بالكامل".

التعليم في غزة بين الحرب والدمار

وأوضح المسؤول الأممي أن نظام التعليم في القطاع يعاني من شلل شبه تام، بعد تدمير آلاف المدارس والمرافق التعليمية، وتحول الكثير منها إلى مراكز إيواء للنازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

وأضاف أن "اليونيسف وشركاءها في قطاع التعليم تمكنوا، عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، من إعادة نحو سدس عدد الأطفال الذين من المفترض أن يكونوا في المدارس إلى أماكن تعليم مؤقتة، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التعليمية".

خسائر بشرية فادحة بين الأطفال والطلاب

وأشار تقرير المنظمة إلى أن 20 ألفًا و58 طالبًا استُشهدوا، بينما أُصيب 31 ألفًا و139 آخرون بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر 2023، ما جعل آلاف الأسر تفقد أبناءها ومعلميها، وترك آثارًا نفسية وتعليمية عميقة على المجتمع الفلسطيني.

دعوة عاجلة لإعادة إعمار التعليم

وطالبت اليونيسف المجتمع الدولي بضرورة توفير دعم عاجل لإعادة بناء المدارس والمنشآت التعليمية وتوفير بيئة آمنة للأطفال، مؤكدة أن استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى انهيار مستقبل جيل كامل في غزة، وهو ما يشكل تهديدًا طويل الأمد للاستقرار والتنمية في المنطقة.