نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".