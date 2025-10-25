نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 شهداء في هجمات إسرائيلية على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق شرق خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق شرق خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، كما قتل فلسطينيًا حاول الوصول إلى منطقة رفح، التي يمنع الجيش الوصول إليها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 4 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم اثنين في دير البلح وسط القطاع، وآخر برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

كما أشارت إلى أنه جرى انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 68 ألفًا و519 قتيلًا، فيما بلغ عدد الجرحى 170 ألفًا و382 مصابًا.

وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، بلغ عدد القتلى 93 شخصًا والإصابات 324، فيما جرى انتشال 464 جثة من مواقع مختلفة.

كما أوضحت أنه تم إضافة 220 اسمًا جديدًا إلى الحصيلة التراكمية للقتلى، بعد استكمال بياناتهم من قبل اللجنة القضائية المكلفة بملف المفقودين والتبليغات، خلال الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص دخلوا واقتربوا من الجنود، متجاوزين ما يعرف بـ "الخط الأصفر". وانسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء هذا الخط في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ويسيطر على المنطقة هناك.