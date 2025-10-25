نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسي ألماني: الشرع لا يسعى لإعادة بناء الماضي بل لتأسيس سوريا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق كليمنس هاخ اليوم السبت، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لا يسعى لإعادة بناء الماضي بل لتأسيس سوريا الجديدة.

وكتب هاخ عبر منصة "X": "خلال لقائه وفدا من الشركات الألمانية والسويسرية، عرض الرئيس الشرع رؤيته لسوريا".

وأضاف: "الرؤية ليست إعادة بناء الماضي بل تأسيس سوريا جديدة قائمة على الأسواق الحرة والمالية السليمة ومستفيدة من موقعها لتكون جسرا بين أوروبا والشرق".

وختم قائلا: "ألمانيا ستبقى شريكا ملتزما بهذا المسار".

وكانت ألمانيا قد تعهدت في مارس الماضي بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا.

وستقدم وزارة الخارجية 168 مليون يورو من إجمالي المبلغ، و133 مليون يورو من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.