عاجل- بتروجت تفوز بعقد تطوير المرحلة الثانية من حقل “حاسي بئر ركايز” بالجزائر بقيمة 1.087 مليار دولار

أحمد جودة - القاهرة - بتروجت تفوز بعقد تطوير المرحلة الثانية من حقل “حاسي بئر ركايز” بالجزائر بقيمة 1.087 مليار دولار

في إنجاز جديد يعزز الحضور الإقليمي للشركات المصرية في قطاع الطاقة، حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت” على إسناد مبدئي لعقد المقاول العام لمشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بإجمالي قيمة تبلغ 1.087 مليار دولار، وذلك عقب منافسة قوية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال المقاولات البترولية، واجتيازها لمراحل التأهيل الفني والمالي بنجاح.