نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ حماس تؤكد: غزة والضفة وحدة وطنية واحدة.. وتدعو لإنهاء اللجنة الإدارية بانتخابات أو حكومة توافقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حماس تؤكد: غزة والضفة وحدة وطنية واحدة.. وتدعو لإنهاء اللجنة الإدارية بانتخابات أو حكومة توافقية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن غزة والضفة الغربية تمثلان وحدة وطنية واحدة لا يمكن فصلها، مشددة على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، حيث شددت الحركة على أن أي حلول مستقبلية يجب أن تضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات الفلسطينية.

حماس: غزة والضفة كيان واحد لا يتجزأ

قالت حركة حماس إن غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وأن الحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية يمثل ثابتًا وطنيًا لا يمكن التنازل عنه.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تكريس الانقسام من خلال سياسات التفريق الجغرافي والسياسي، داعية جميع الفصائل والقوى الوطنية إلى التمسك بخيار الوحدة والمقاومة المشتركة.

دعوة لإنهاء اللجنة الإدارية بطرق توافقية

كما شددت حماس على أن مدة اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن تنتهي إما بإجراء انتخابات شاملة أو بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية.

وأكدت الحركة أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لتجديد الشرعيات وتعزيز التمثيل الوطني، مشيرة إلى أن أي حكومة قادمة يجب أن تكون نتاج توافق وطني شامل يمثل جميع القوى السياسية الفلسطينية.

وحدة الموقف لمواجهة التحديات

ودعت الحركة في بيانها إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، مشددة على أن الوحدة الوطنية هي الأساس لبناء موقف فلسطيني قوي قادر على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.

وأكدت أن الحوار الفلسطيني الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات وتحقيق المصالحة على أسس عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال.