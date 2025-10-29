نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة بعد ليلة دامية خلفت 100 شهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ليلة دامية شنّ خلالها غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن استشهاد نحو 100 فلسطيني، حسب ما أفاد به مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان رسمي أنه استهدف أكثر من 30 مسلحًا من القيادات الميدانية داخل القطاع، زاعمًا أن عملياته العسكرية جاءت ضد ما وصفه بـ "أهداف عسكرية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة نتيجة استمرار القتال، وسط جهود إقليمية ودولية مكثفة لإعادة تثبيت الهدنة ووقف التصعيد العسكري.

ويواصل المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية، مساعيه لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين في القطاع، الذين يواجهون أوضاعًا معيشية بالغة الصعوبة بسبب الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.