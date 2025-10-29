نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل موسيقي بعنوان «أسرار اليونان» في مقر إقامة السفير اليوناني بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف مقر إقامة السفير اليوناني بالقاهرة حفلًا موسيقيًا بعنوان «أسرار اليونان»، شاركت فيه عازفة الفلوت اليونانية ناتاليا جيراكيس والدكتورة دعاء صابر، عازفة الفلوت المنفردة.

تضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية تمتد على مدى أكثر من ألفي عام، من الموسيقى اليونانية القديمة إلى المؤلفات الحديثة، من بينها «مرثية سيكيلوس» التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، و«الترنيمة الدلفية الأولى».

كما شمل الحفل أعمالًا أوروبية معروفة مثل «سيرينكس – فلوت بان» لكلود ديبوسي، و«رقصة الأرواح المباركة» من أوبرا «أورفيوس ويوريديس» لكريستوف ويليبالد جلوك، إلى جانب مقطوعة «تأمل» للمؤلف اليوناني ميناس بوربوداكيس المستوحاة من رواية «الإغراء الأخير» لنيكوس كازانتزاكيس.

يهدف الحفل إلى إبراز التراث الموسيقي اليوناني وتعزيز التعاون الثقافي بين مصر واليونان.