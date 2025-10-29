نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير التشيك بالقاهرة: بلادي تثمّن الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، إيفان يوكل، أن وقف الحرب في قطاع غزة بعد عامين من المعاناة جاء بفضل الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر لإحلال السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تثمّن الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير مساء الثلاثاء، في احتفال السفارة التشيكية بالعيد القومي ويوم القوات المسلحة لبلاده، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، بينهم الدكتور خالد العناني، الفائز بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والسفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى القاهرة.

وأشاد السفير يوكل بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استقراره يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب ويخلق فرصًا أوسع للتعاون المشترك. كما أشار إلى أن تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ منذ ثلاث سنوات ساهم في تسهيل عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ما انعكس إيجابيًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية.

وفي كلمته، أكد السفير نبيل حبشي أن العلاقات بين مصر وجمهورية التشيك تقوم على الصداقة والتفاهم والثقة المتبادلة، موضحًا أن التشيك تُعد من الشركاء الأوروبيين البارزين لمصر في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتعاون الصناعي.

وأضاف حبشي أن الاستثمارات التشيكية في مصر تشهد نموًا ملحوظًا في قطاعات التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة، وهو ما يعكس ثقة الشركات التشيكية في قوة الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين ترتكز على الحوار والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء والسياحة خلال المرحلة المقبلة