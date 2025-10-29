نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزراء وسفراء ودبلوماسيين.. السفارة الأسترالية تحتفل بيوم أستراليا في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت السفارة الأسترالية في القاهرة بيوم أستراليا الوطني في احتفالية مميزة، أكدت خلالها على عمق العلاقات الراسخة والشراكة المتنامية بين أستراليا ومصر. ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت عام 1950 بافتتاح السفارة الأسترالية في القاهرة كأول سفارة لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شهد الاحتفال حضور عدد من المسؤولين الحكوميين المصريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، وشخصيات ثقافية، وأفراد من الجالية الأسترالية، في أجواء احتفت بالتاريخ المشترك وروح التعاون بين البلدين.

تضمن الحفل عرضًا فنيًا لعازف العود والملحن الأسترالي المصري جوزيف تواضروس، الذي قدم مقطوعات جمعت بين التراث والإبداع المعاصر، كما شهدت الأمسية تقديم أطباق من لحوم البقر والضأن الأسترالية، أعدها الشيف طارق إبراهيم، سفير العلامة التجارية لشركة اللحوم والماشية الأسترالية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير الأسترالي بالقاهرة، الدكتور أكسل وابنهورست، أن يوم أستراليا يمثل فرصة للاحتفال بتاريخ البلاد الغني وإسهامات شعوب الأمم الأولى في تشكيل هوية أستراليا وثقافتها. وأوضح أن العلاقات بين أستراليا ومصر، التي تمتد لـ75 عامًا، شهدت نموًا في مجالات متعددة تشمل السياحة والتجارة والتعليم.

وأشار السفير إلى أن عام 2024 شهد تنظيم ثلاثة معارض كبرى عن مصر القديمة في أستراليا، أبرزها معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، الذي جذب نصف مليون زائر خلال ستة أشهر، ما يعكس اهتمام الأستراليين المتزايد بالحضارة المصرية.

وأضاف وابنهورست أن العلاقات بين البلدين تقوم على تطلعات مشتركة تشمل التعاون التجاري والتعليم والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن مصر تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في إفريقيا، بقيمة تبادل تجاري تبلغ نحو 900 مليون دولار سنويًا.

كما أشاد السفير بدور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجهودها الإنسانية في تقديم المساعدات والرعاية الطبية للفلسطينيين، مؤكدًا أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القاهرة في مجالات الزراعة في الأراضي الجافة وإدارة المياه، مشيرًا إلى أن شركات التعدين الأسترالية استثمرت أكثر من 40 مليار دولار أسترالي في إفريقيا، معربًا عن أمله في أن يمتد هذا الاستثمار إلى مصر.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور علاء فاروق، بمستوى العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، مؤكدًا أن زيارة السيدة سام موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، إلى القاهرة في أبريل الماضي ولقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كانت خطوة مهمة نحو توطيد التعاون. كما دعا الوزير المستثمرين الأستراليين إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة.

واختتم الاحتفال بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وكانبرا، والتزام الجانبين بمواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.