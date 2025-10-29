نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: القصف الإسرائيلي على غزة لا يعد خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يُعد خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن واشنطن تُجري تحقيقًا شاملًا في الحادث الذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي داخل القطاع.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال جولته الحالية في آسيا، أن القصف الإسرائيلي جاء ردًا على مقتل أحد الجنود الإسرائيليين، مشددًا على أن ذلك لن يؤثر على اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن خطة السلام في الشرق الأوسط تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقها على أرض الواقع، داعيًا في الوقت نفسه حركة حماس إلى الالتزام باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، والتحلي بضبط النفس.

وأضاف ترامب أن العديد من القوى الكبرى حول العالم تسعى لإحلال السلام في المنطقة، معربًا عن استنكاره للهجمات التي تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة.

من جانبها، أكدت حركة حماس الفلسطينية أنها لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في مدينة رفح جنوبي القطاع، ووصفت القصف الإسرائيلي بأنه "انتهاك صارخ" للاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي.

وفي سياق آخر، تطرق ترامب إلى إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ كروز بحر-أرض باتجاه مياهها الغربية، مشيرًا إلى أن "بيونج يانج تطلق الصواريخ منذ عقود"، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين مستقرة، وأنه يتطلع إلى لقاء الزعيم كيم جونج أون قريبًا، رغم أن جدول أعماله لا يسمح بزيارة كوريا الشمالية في الوقت الراهن.