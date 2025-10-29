نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدولية للصليب الأحمر تدين الاستخراج الـ "مدبر" لرفات رهينة إسرائيلي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاستخراج الـ "مدبر على ما يبدو" لرفات رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت اللجنة إلى مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه بواسطة طائرة مسيّرة، عناصر من حركة "حماس" وهم يقومون بإخراج رفات جثة من كيس من داخل أحد المباني. ثم يتم سحب الكيس إلى حفرة كبيرة ثم دفن معظمه تحت التراب.

ثم يرى الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو وهم يكشفون الكيس أمام ممثلين عن الصليب الأحمر، كما لو كانت الرفات اكتشافا جديدا.

وأفاد الجيش بأن التسجيل تم بعد ظهر أمس الأول الاثنين في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "واي نت" الإلكتروني، أن الكيس يبدو أنه يحتوي على رفات أخرى للرهينة الإسرائيلي، أوفير سرفاتي، الذي أعيدت جثته إلى إسرائيل في ديسمبر 2023.