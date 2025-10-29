نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- منظمة التعاون الإسلامي تستنكر هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد إزاء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، والتي أسفرت عن انتهاكات إنسانية خطيرة وأوضاع مأساوية للمدنيين.

وأكدت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون أي عوائق، مشددة على أهمية احترام أحكام إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.

دعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

جددت منظمة التعاون الإسلامي مناشدتها لجميع الأطراف بضرورة التحلي بالحكمة وضبط النفس، والدخول في حوار جاد يفضي إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهيدًا للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وشددت الأمانة العامة على أن أي تصعيد عسكري يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة أن المنظمة تواصل مساعيها الدبلوماسية بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوداني وصون سلامة أراضيه.