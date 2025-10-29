نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ألمانيا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس في غزة وتؤكد التزامها بالسلام الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى ضبط النفس العسكري لتجنب مزيد من المعاناة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق حاسم، وأن الجهود الدولية يجب أن تتركز على تحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة.

جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار

وأوضح فاديفول في بيان لوزارة الخارجية الألمانية قبيل مغادرته في جولة إلى الأردن ولبنان والبحرين أن الأولوية الآن هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي تم التوصل إليه بوساطة دبلوماسية مكثفة في القاهرة.



وأعرب عن قلقه العميق من التقارير التي تفيد بتجدد القتال، داعيًا حركة حماس إلى الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل تسليم رفات الرهائن المتوفين.

خارطة طريق ألمانية للسلام

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن "الخطة ذات النقاط العشرين" تمثل خارطة طريق يمكن أن تضع حدًا لدائرة الحرب والدمار، مؤكدًا أن برلين ستواصل دورها الفاعل في تنفيذها من خلال إرسال فريق من وزارة الخارجية الألمانية إلى المنطقة هذا الأسبوع لمتابعة التطورات ميدانيًا.

إشادة بالأدوار الإقليمية

أشاد فاديفول بالدور الذي يلعبه الأردن في الوساطة وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لعمان في هذه الجهود.

كما شدد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إنعاش الاقتصاد المتدهور.

وفيما يخص البحرين، وصفها الوزير الألماني بأنها “جسر بنّاء في المنطقة”، مثمنًا جهود الوساطة التي تبذلها دول مثل قطر والسعودية وتركيا في الأزمة الراهنة.

وأضاف أنه سيشارك في “حوار المنامة” الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، من أجل تنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والوصول إلى حلول طويلة الأمد للصراع في غزة.