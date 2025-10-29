نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الوطني الفلسطيني: قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة جريمة حرب وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن القصف الدموي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بما في ذلك خيام النازحين ومنازل المواطنين، والذي أدى إلى استشهاد نحو 100 مدني بينهم عشرات الأطفال، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ برعاية أمريكية ودولية.

وأوضح فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا التصعيد، إلى جانب استهداف المدنيين وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق معبر رفح، يكشف نية الاحتلال العدوانية لإفشال المسار السياسي وإحباط الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ويمثل تصرفات تهدف إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والوسطاء الضامنين إلى التحرك العاجل لوقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.