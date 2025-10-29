نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: مقتل 460 مريضا ومرافقا بمستشفى الولادة في الفاشر بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها وحزنها العميق إزاء مقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا لهم في مستشفى الولادة السعودي بمدينة الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الأخيرة واختطاف العاملين الصحيين.

وأوضحت المنظمة، أنه قبل هذا الهجوم الأخير، تم توثيق 185 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في السودان منذ بدء الصراع في أبريل 2023، أسفرت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 416 آخرين من العاملين في مجال الصحة والمرضى، منها 49 هجومًا هذا العام وحده أودت بحياة 966 شخصًا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن جميع الهجمات على مرافق الرعاية الصحية يجب أن تتوقف فورًا ودون قيد أو شرط، مشددة على ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمستشفيات بموجب القانون الإنساني الدولي.