نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة ميدانية لمتابعة اللمسات النهائية الخاصة بالتحضيرات الجارية للاحتفالية الكبرى بافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامتها السبت المقبل، بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات الدولية.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لضمان خروج الحفل بالشكل اللائق بمكانة مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج الحفل بالشكل الذي يليق بمكانة مصر التاريخية وإرثها الحضاري، وبما يعكس صورة مشرفة عن إنجازات الدولة المصرية الحديثة، وخاصة التطوير الشامل الذي شهدته المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة الماضية.

جولة ميدانية تشمل قاعات العرض والطرق المحيطة

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والوزير المستشار عمر مروان، مدير مكتب فخامة رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والسيد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.

واطلع رئيس الوزراء على الاستعدادات النهائية داخل قاعات العرض، ومناطق استقبال الوفود المشاركة، ومتابعة أعمال التنظيم والترتيب داخل المتحف وخارجه، كما تفقد تطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير وأعمال الرصف والتجميل والتشجير والتنسيق العام.

تحسين الهوية البصرية وإبراز الجمال العمراني

استعرض رئيس الوزراء الجهود الجارية لتعزيز الهوية البصرية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، من خلال أعمال تجميل الميادين وتفعيل أنظمة الإضاءة الليلية بما يبرز الطابع الحضاري للموقع، ويمنح الزائرين تجربة بصرية وثقافية فريدة، تليق بعظمة المتحف وما يحتويه من آثار نادرة تروي تاريخ الحضارة المصرية على مدار آلاف السنين.

العالم يترقب الحدث العالمي السبت المقبل

وفي ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم بأسره ينتظر ما ستقدمه مصر خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث سيشهد حضورًا واسعًا من قادة وزعماء العالم والعديد من الشخصيات الدولية البارزة، مشددًا على حرص الدولة على الجاهزية الكاملة لإنجاح هذا الحدث التاريخي الذي يضاف إلى سجل إنجازات الجمهورية الجديدة.