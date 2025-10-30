العالم اليوم - ترامب يعلن استئناف اختبار ترسانة واشنطن النووية "فورا"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن استئناف اختبار ترسانة واشنطن النووية "فورا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 05:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا".

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية: "بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "الاختبارات النووية ستستأنف فورا".

وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".

وأضاف أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر، الاثنين، أن اختبار روسيا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، تقول موسكو إنه لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، "يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية"، وذلك في ظل تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن "روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن اختبار الصاروخ يمثل ردا على العقوبات وإشارة موجهة إلى الغرب.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصا في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حاليا بشكل أساسي من الأوروبيين".