السفير دياب اللوح: الرئيس يصل مصر غدا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، أن فخامة الرئيس محمود عباس، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الجمعة، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح السفير دياب اللوح أن السيد الرئيس حريص على تلبية الدعوة ومشاركة شعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة لمصر وتاريخها العريق وحاضرها المشرق ومستقبلها المأمول،،مؤكدًا أن مشاركة فخامة الرئيس في هذا الحدث الثقافي العالمي تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، وانطلاقًا من الإيمان المشترك بوحدة المسار والمصير بين البلدين الشقيقين. حيث شكّل التداخل الحضاري بين مصر وفلسطين عبر العصور ركيزة أساسية في إثراء التراث الإنساني منذ أن تفاعلت الحضارتان المصرية والفلسطينية في مجالات الفن والعلم والدين والتجارة، مما أرسى أسسًا ثقافية وتاريخية مشتركة تعبّر عن عمق الروابط التي تجمع الشعبين منذ فجر التاريخ.