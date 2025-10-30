نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مباحثات مصرية كويتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بالعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العاصمة الإدارية تستضيف لقاء القمة الحكومية المصرية الكويتية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، جلسة مباحثات موسعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

مدبولي: الكويت شريك داعم ومساند دائم لمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد الكويتي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع دولة الكويت، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت لمصر على المستويات كافة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات، وأن هناك فريق عمل مشترك بين الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين.

الشيخ أحمد الصباح: زيارتنا لتكريس العلاقات الوطيدة مع مصر

أكد رئيس الوزراء الكويتي أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للكويت في مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين راسخة ومبنية على الأخوة والتعاون.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية، وأن الكويت تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، موضحًا أن المشروعات الجديدة ستعود بالنفع على البلدين.

عرض فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون المالي

استعرض وزير المالية المصري عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الجانب الكويتي في قطاعات استراتيجية متنوعة.

كما أكد محافظ البنك المركزي المصري استقرار السوق النقدية وسعر الصرف بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أن تحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي والصادرات تمثل مصادر قوة الاقتصاد المصري.

آفاق جديدة للشراكة بين القاهرة والكويت

اختتم اللقاء بالتأكيد على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة، وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي.