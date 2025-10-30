نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الكويت شريك داعم لمصر ونرحب بتوسيع الاستثمارات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الكويت شريك داعم لمصر ونرحب بتوسيع الاستثمارات المشتركة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن دولة الكويت كانت وما زالت داعمًا ومساندًا دائمًا لمصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تقدر عاليًا المواقف المشرفة لدولة الكويت في دعمها المستمر لمصر في مختلف المراحل، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

رئيس الوزراء: نتابع بإعجاب خطوات التنمية في الكويت

قال الدكتور مدبولي إن الحكومة المصرية تتابع ببالغ التقدير الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتحقيق التقدم والرفاهية لشعبها، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

وأضاف أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت، سواء من خلال الاستثمارات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

دعوة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتشكيل فريق عمل مشترك

كشف رئيس الوزراء أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك مصري كويتي لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر ترحب بكل أشكال التعاون المشترك التي تدعم التنمية وتخلق فرص عمل جديدة.

وأشار مدبولي إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جذبًا وتنافسية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين الكويتيين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

مدبولي يشيد بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين

وخلال المباحثات، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لما تحظى به الجالية المصرية في الكويت من رعاية ودعم من الحكومة الكويتية، مؤكدًا أن هذه المواقف تعكس عمق الروابط الإنسانية بين الشعبين.

كما شدد على أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج في التعاون العربي المشترك، وأن التنسيق بين البلدين مستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.